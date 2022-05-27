Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler ön plana çıktı:

"Bu, Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı’nın tebliğidir. Aynı bugünü göreceksiniz burada. Diyor ki; beraberlerinde 17 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar.

Bay Kemal’in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi? Cumhurbaşkanı da kaçırmış..

Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza, ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini TÜRGEV ve ENSAR Vakfı'na verelim.

Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu buralara nasip olsun. Nereden ne geliyor, milletimiz bunu çok iyi bir iekilde görmüş olsun. ama öğrenecek. bu hayır kurumlaırmızın yolu nereden geçiyor bunu da bilecek. Tabii, o paraları nereden bulacağı da önemli. Allahualem, devletin CHP'ye verdiği paralardan naklediyordur...

Ne zaman dürüst olacaksın?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne zaman dürüst olacaksın VİDEO

