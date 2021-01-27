Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SSK eleştirisi

Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında olduğu dönemde hastaların hastanelerde rehin alındığını söyleyen Erdoğan "Z kuşağı bunları bilmiyor" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

SSK’nın başında bu adam bulunmadı mı SSK’nın başında bulunduğu zaman hastanelerde hastalarımızın ne hale düştüğünü tabi şimdi Z kuşağı bilmiyor. Bay Kemal’in döneminde biz hastaneler rehin alınan vatandaşları gördük. Bunları bizim milletimize anlatmamız gerekiyor. O dönemde maalesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu.

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Erdoğan: Z kuşağı bunları bilmiyor, gençlerimize hatırlatmamız lazım İZLE