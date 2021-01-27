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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SSK eleştirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SSK eleştirisi
Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında olduğu dönemde hastaların hastanelerde rehin alındığını söyleyen Erdoğan "Z kuşağı bunları bilmiyor" dedi
- Haber Merkezi
- 27.01.2021 - 12:37
- Güncelleme : 27.01.2021 - 12:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
SSK’nın başında bu adam bulunmadı mı SSK’nın başında bulunduğu zaman hastanelerde hastalarımızın ne hale düştüğünü tabi şimdi Z kuşağı bilmiyor. Bay Kemal’in döneminde biz hastaneler rehin alınan vatandaşları gördük. Bunları bizim milletimize anlatmamız gerekiyor. O dönemde maalesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu.
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