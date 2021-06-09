CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletten umutlarını kesenler, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'lağım çukuru' benzetmesine sert çıktı.

Erdoğan, "Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış lağım çukuru olarak ifade ettiği sözleri Meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü FETÖ'nün kumpas projelerine de alet edilmişti. Aynı kürsü nice çarpıtmalarda da kullanıldı." dedi.

"Bu ancak kendini oraya layık görenlerin işidir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE BEL BAĞLAMIŞ DURUMDALAR"

"Milletten umutlarını kesenler, terör örgütleri yetmemiş olacak ki şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar.

Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimden onurunu ayaklar altına alıp koltuğunda oturmaya devam edenler, önce aynanın karşısına geçip bunu kendisine söylemelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Suç örgütlerine bel bağlamış durumda VİDEO

"BİZİM TEK PUSULAMIZ, AZİZ MİLLETİMİZDİR"

Türkiye'de hiç kimsenin bu haysiyet fukaralarından ders almaya ihtiyacı yoktur. Artık 75 yılını geride bıraktığımız çok partili siyasi hayatımızın armağanı olan demokrasi, sandık gibi kazanımlar darbelere rağmen ülkemizi en üst lige taşımıştır.

Bizim tek pusulamız aziz milletimizdir. Biz demokrasiyi, hukuku, adaleti birileri dayattığı için değil, milletimiz bunlara layık olduğu için tesis etme gayreti içinde olduk. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi birilerinin yardımıyla değil, milletimizle göğüsledik.

"2023'TE BİR KEZ DAHA GÖRECEKLER"

Hal böyleyken AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütleriyle de suç örgütleriyle göğüs göğüse mücadele eden parti biziz. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir.

Bize iftira atan kesimlere baktığımızda arkalarında 3-4 örgütün bulunduğunu görürüz. Bunlardan biri PKK ve sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri FETÖ terör örgütüdür. Diğeri ise eskiden beri Ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır.





"ONLARLA KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Şimdi bir de organize suç örgütü mensuplarını eklediler. Bunların hepsi aynı kaynaklardan beslenmektedir. Tüm bu malzemeleri kişisel ikbal uğruna tekrarlayan bir kısım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor.

FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok."

"MECLİSİMİZ HER DÖNEM ZORLU İMTİHANLARDAN GEÇMİŞTİR"

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Bu çatı altında elde edilen her netice ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmaktadır. 23 Nisan 1920'den beri, sizler artık çok daha büyük sorumlulukla karşı karşıyasınız.

2023 hedefleriyle ülkemizi buluşturma vizyonuyla Meclis'te ve şehirlerimizde sizler geliyorsunuz. İki defa gazilik unvanı ile şereflenen Meclisimiz her dönem zorlu imtihanlardan geçmiştir.

Çok partili siyasi hayata geçişimizde, tek parti faşizmine rağmen, Türkiye'yi demokrasiyle, milli iradenin üstünlüğüyle yine bu Meclis tanıştırmıştır.





"ÜLKEYİ KAOSA VE ÇÖKÜŞE SÜRÜKLEME OYUNUNU BOZDUK"

Son dönemde Meclisimiz birbiri ardına önemli imtihanları vermiştir. Türkiye 2013'teki Gezi olaylarıyla başlayan karanlık senaryonun ikinci veçhilesiyle 7 Haziran'da karşılaşmıştır.

Eski Türkiye özlemlerinin tekrar canlandırılmaya çalışıldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor. Bu seçimin ardından Kasım 2015'te yenileme seçimi, 2016'da darbe girişimi, 2017'de halk oylaması, 2018'de erken seçim, 2019'da mahalli seçim yaşamıştır.

Milletimizle birlikte yürek yüreğe vererek ülkeyi kaosa ve çöküşe sürükleme oyununu bozduk. Türkiye, 2019'dan itibaren gerçekleştirdiği, halen devam eden harekatlarla güney sınırını güvence altına almıştır.

"MİLLETİMİZİN BAŞINI YERE EĞDİRMEDİK"

Ülkemizi sahillere hapsetme girişimlerine etkili cevaplar vermiştir. Salgın süreci bu yoğun dönemi yeni bir seviyeye taşımıştır.

Türkiye siyasetten güvenliğe, ekonomiden sağlığa kadar tüm sıkıntıların üstesinden gelerek 84 milyon vatandaşın hakkına, hukukuna sahip çıkmıştır.

Verdiğimiz mücadelelerin hiçbirinde ülkemizin onurunu ve itibarını yere düşürmedik, milletimizin başını yere eğdirmedik."