Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yahu Kemal doğru ol be

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirerek konunun ülke gündeminden AK Parti'nin çalışmaları ile çıkartıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Erdoğan, burada partililere hitap ederek gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına da değindi.

"Kılıçdaroğlu günah çıkartıyor"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Önceki akşam CHP Genel Başkanı yaptığı açıklama ile adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesinde güya günah çıkartıyor.

Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle, önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var.

"Biz bu konuyu ülke gündeminden çıkarttık"



İstiyorum ki milletimizi aydınlatalım. Niye böyle bir teklifle çıktığını anlamakla zorlandık. Biz bu konuyu ülke gündeminden çıkarttık.

Ülkemizde kamuda veya özel sektörde böyle bir mesele var mı? Ülkemizde böyle bir mesele var mı? Hayır.

Ülkemizden hakimizden savcısına tüm hanım kardeşlerimizle ilgili bir mesele var mı? Hayır.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yahu Kemal doğru ol be VİDEO



"Attığımız her adımda kazanan halk olmuştur"



Türkiye, Meclis’e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü. Bugün böyle bir sıkıntı var mı? Hayır



TBMM'ye başörtülü girenleri dışarı atmak içn alkışlamıştınız.

Bu doğrultuda attığımız her adımda kazanan halk olmuştur.

"Doğru ol, adam gibi dürüst ol"

Kemal doğru ol be. Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözeceğini mi zannediyorsun?

Dürüst ol, adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma."

Kılıçdaroğlu'nun imzasını gösterdi

Erdoğan, daha sonra CHP'nin ve CHP'lilerin konuya ilişkin bugünle zıtlık teşkil eden sözlerinin ve uygulamalarının derlendiği videoyu izletti.

Büyük alkış alan videodan sonra konuşmasına devam eden Erdoğan Kılıdaroğlu'nun başörtüsü yasağının kaldırılmasının iptali için AYM'ye yaptığı iptal başvurusunu hatırlattı.

Cumurbaşkanı, iptal başvurusunda yer alan Kılıçdaroğlu'nun imzasını ve o günlerde CHP'ye yakın medyada çıkan manşetleri gösterdi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Başörtüsü diye bir mesele yaşandıysa bunun müsebbibi CHP'dir"

"Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele artık kalmamıştır. Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye bir mesele yaşandıysa bunun müsebbibi CHP zihniyeti, CHP faşizmidir.

Genelde kılık kıyafet ve başörtüsü meselesi ne yasa ne anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır. Bu ülkede başörtüsünü örten niye örtüyor, Rabbimin emri olduğu için örtüyor. Bu seni niye rahatsız ediyor? Ülkemizde milletimizin inancında, değerlerine, tarihine düşman olan CHP faşizmi geçmişte darbecilerle el ele vererek önümüze böyle bir sorun çıkarmıştır.

Zorlama yorumlarla ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuştur. Üniversitelerde kanuni temeli olmadan bir günde uygulama değiştiren mekanizmayı perde gerisinden işleten hep CHP zihniyetidir. Aynı zihniyet Menderes'i darağacına göndermekte tereddüt etmemişti.

Biz eskiden beri mücadelemizi CHP zihniyetine karşı verdiğimizi söylüyoruz. Bu kafa kendi çıkarları için bir kısım insanların laiklik hassasiyetini istismar etmişti. Bugün de başörtüsünü istismar etmektedir.

"411 el kaosa kalktı' diye ifade etmişlerdi"

Biz 2008 yılında CHP'nin zulümlerini önünü kesmek için bir Anayasa değişikliği yapmıştık. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olmamasına rağmen, sırt CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını çiziyorum. Bu birilerini öyle rahatsız etmişti ki birileri bunu '411 el kaosa kalktı' diye ifade etmişlerdi. Bu değişikliğin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götüren kişi bizzat Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi.

E Kılıçdaroğlu dürüst ol. Artık bu yalanların yetti. Aynı dönemde partimize açılan kapatma davasının gerekçelerinden birisi de başörtüsü konusundaki özgürlükçü yaklaşımımızdır. O dönem aynı partinin başındaki zat, 'Ankara'da hakimler var, savcılar var' diye memnuniyetini ifade etmiştir. Kılıçdaroğlu, benim kızlarım bu işlerin mağduriyetini çekti.

Ben kızlarımızın bir tanesini İstanbul'da okutamadım. Türkiye'nin başka ilinde kızım imam hatip okulunu tamamladı. Çilesini biz çektik. İmam hatip okulu kapısında anneler günlerce nöbet tuttular. Şimdi de kanunlarla düzenleyelim diyorsun.

Bu zatın başörtüsü meselesinde de taban taban zıt o kadar mesele var ki, biz gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kaset kumpasıyla bir yere gelenler bu milletin hayrına proje üretemezler.

Bu meseleyi de geriden takip ediyorlar. Hükümetlerimiz dönemlerinde inanç, köken, meşrep alanlarındaki tüm özgürleri CHP'ye rağmen hayata geçirdik. Başörtüsü başta olmak üzere inanç ve ibadet alanında özgürlükleri onlara rağmen açtık."