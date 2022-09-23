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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda yaptığı hamlenin kendi dertleri olmadığını ve kararlı bir şekilde yollarına devam ettiklerini söyledi.
    • 23.09.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 15:11
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir kez daha rest çekti.

    Yanında olanların artık bunu açık bir şekilde dile getirmesini isteyen CHP Lideri, partilileri etrafında topladı.

    Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaparak adaylık konusunda geri adım attıklarını gösterdi.

    Bu açıklamalar artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleştiğini güçlendirdi.

    Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaşanan süreç soruldu.

    "Biz işimize bakıyoruz"

    Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

    "Bu bizim derdimiz değil. O, onların derdi. Onun derdi bizi niye gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Aramızdaki fark bu."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kılıçdaroğlu nun adaylık çıkışına ilk yorum #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kılıçdaroğlu nun adaylık çıkışına ilk yorum #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kılıçdaroğlu nun adaylık çıkışına ilk yorum #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kılıçdaroğlu nun adaylık çıkışına ilk yorum #4


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