Kılıçdaroğlu'nun devamlı tehditkar bir dil kullandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokratlara kullanılan dilin de vesayeti çağrıştırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Başbakanlığım dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim." dedi.

Erdoğan, Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatlerin ayrıca önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜROKRATLARA TEHDİDİNİ ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili "Hesap verecekler." sözlerine ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin vesayet sistemi zihniyetine sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına cevap VİDEO



"CHP ZİHNİYETİNİN VESAYET ZİHNİYETİ OLDUĞUNUN KANITI"

Seçilmiş hükümete tehditte bulunmanın vesayet çağrısı olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun kanıtıdır. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için iradesini ortaya koydu.

Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir." dedi.

"ÖZLEMİNİ ÇEKTİKLERİ VESAYET DÜZENİNİN DEFTERİNİ ÇOKTAN DÜRDÜK"

Kılıçdaroğlu'nun açıkça suç işlediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz CHP’nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir.

Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı.

Herkes görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir

Boş heves. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur.

Bir taraftan öğretmenleri, bir taraftan memurları, yeri geliyor polisi yeri geliyor yargıyı tehdit ediyorsun. Bu dil vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir." ifadelerini kullandı.