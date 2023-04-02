Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seccadeli fotoğrafına: Emri Pensilvanya'dan alıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da 97 tesisin açılış törenine katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.
Miting alanındaki yoğun kalabalık ise dikkat çekti.
Kısa bir süre sonra konuşmasını yapmak için sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.
"Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı"
Bu sırada konuşmalarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı kareye de değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Fazla kalmadı, 40 gün. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur yapabilirler. Ne yazık ki bütün bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs’ta aziz milletim verecektir.
Ne olmuştu
İstanbul'da düzenlenen iftar programına katılan Kılıçdaroğlu'nun burada çektirdiği bir fotoğrafta seccadeye bastığı görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa sürede gündem oldu ve tepkiler çığ gibi büyüdü.
"Üzgünüm"
Bunun üzerine parti lideri, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." şeklinde açıklamada bulundu.
Terör örgütü liderinin pozuna benzetildi
Ardından söz konusu kare, akıllara Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'i getirdi.
Gülen'in geçmiş yıllarda aynı pozu verdiği ve tıpkı Kılıçdaroğlu gibi ayakkabılarıyla seccadeye bastığı fotoğraf bir kez daha gündem oldu.
"Depremin yıktığı şehirleri kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Depremde yitirdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın acısı içimizi yakıyor. Aralarında Bağcılar'ın da olduğu 250'den belediyemiz deprem bölgesinde.
Depremin yıktığı şehirleri kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tahrip olan alt ve üst yapıyı tekrar elden geçiriyor onarıyoruz.
Dün itibarıyla 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Milletimizden depremzedelerden bir yıl müsaade istedik. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Bir yıl içinde 319 konutu depremzedelere teslim edeceğiz.
Kentsel dönüşüm projelerine bundan sonra daha fazla ağırlık vereceğiz. Konut stokunu hızla yenilememiz gerekiyor.
"97 kalem eseri bugün hizmete açıyoruz"
Belediye hizmet binamızdan hükümet konağından, kentsel dönüşüm projelerinden, ibadethanelere, park, bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün hizmete açıyoruz.
Biri yapım biri proje aşamasında olan iki büyük millet bahçemizi de tamamlayarak ilçemizin yeşil alan kapasitesini artıracağız.
Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi
Siyaset sahnesinde yaşananları sizlerde biliyorsunuz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Bir tarafta 15 Temmuz'da meydanlara çıkan Cumhur İttifakı var, bir tarafta 7'li koalisyon var. Bay bay Kemal teröristlerle dolaşıyor. PKK'nın parlamentodaki uzantısı HDP'yi gidip ziyaret etti mi Bay bay Kemal? Onlara neyi vaat etti? Neyin sözünü verdi? Açıklayabilir mi? Açıklayamaz. Neymiş Demirtaş'ı serbest bırakacakmış, teröristbaşını serbest bırakacakmış.
Hanımefendi ne diyordu? Kumar masası, noter. Ne oldu şimdi? Şimdi el ele verdin, yolculuğa devam. Bir tarafta önce vatan diyen hasbi bir birliktelik var. Burada hesabi birliktelik yok. Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir ekip var.