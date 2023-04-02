Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seccadeli fotoğrafına: Emri Pensilvanya'dan alıyorlar Bağcılar’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı fotoğrafa, "Bunlara en güzel cevabı benim milletim 14 Mayıs’ta verecektir." dedi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da 97 tesisin açılış törenine katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.

Miting alanındaki yoğun kalabalık ise dikkat çekti.

Kısa bir süre sonra konuşmasını yapmak için sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

"Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı"

Bu sırada konuşmalarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı kareye de değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Fazla kalmadı, 40 gün. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur yapabilirler. Ne yazık ki bütün bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs’ta aziz milletim verecektir.

Ne olmuştu

İstanbul'da düzenlenen iftar programına katılan Kılıçdaroğlu'nun burada çektirdiği bir fotoğrafta seccadeye bastığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa sürede gündem oldu ve tepkiler çığ gibi büyüdü.

"Üzgünüm"

Bunun üzerine parti lideri, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

Gözden Kaçmasın Kemal Kılıçdaroğlu ayakkabılarıyla seccadeye bastı Haberin Detayları

Terör örgütü liderinin pozuna benzetildi

Ardından söz konusu kare, akıllara Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'i getirdi.

Gülen'in geçmiş yıllarda aynı pozu verdiği ve tıpkı Kılıçdaroğlu gibi ayakkabılarıyla seccadeye bastığı fotoğraf bir kez daha gündem oldu.

"Depremin yıktığı şehirleri kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Depremde yitirdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın acısı içimizi yakıyor. Aralarında Bağcılar'ın da olduğu 250'den belediyemiz deprem bölgesinde.



Depremin yıktığı şehirleri kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tahrip olan alt ve üst yapıyı tekrar elden geçiriyor onarıyoruz.



Dün itibarıyla 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Milletimizden depremzedelerden bir yıl müsaade istedik. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Bir yıl içinde 319 konutu depremzedelere teslim edeceğiz.



Kentsel dönüşüm projelerine bundan sonra daha fazla ağırlık vereceğiz. Konut stokunu hızla yenilememiz gerekiyor.

"97 kalem eseri bugün hizmete açıyoruz"

Belediye hizmet binamızdan hükümet konağından, kentsel dönüşüm projelerinden, ibadethanelere, park, bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün hizmete açıyoruz.



Biri yapım biri proje aşamasında olan iki büyük millet bahçemizi de tamamlayarak ilçemizin yeşil alan kapasitesini artıracağız.

Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi