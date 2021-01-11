Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesine sert bir dille cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının ilk kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

Koronavirüs salgını döneminde alınan önlemler sayesinde ekonominin direncini korumayı başardıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında hedeflenen yüzde 0,3 olan büyüme oranının aşıldığına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesine de cevap verdi.

"KASETLE GELEN SÖZDE GENEL BAŞKAN"

Kılıçdaroğlu'nun kasetle gelen sözde genel başkan olduğunu söyleyen Erdoğan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Böylesine büyük devrimi hala içlerine sindiremeyenler sancılarını farklı görüntüler, bahaneler altında dışa vuruyor. Bizzat kendisi bir kaset komplosu ile iş başına gelen, partisi içinde taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelen sözde genel başkanının sancısının sebebi budur. Bunları derdi millet, milli iradedir. Bunlara oy vermeyen hakim sözde hakim, öğretmen sözde hakim, çiftçi sözde çiftçidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözde ifadesine yanıt VİDEO

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"TERÖRİSTE TERÖRİST DEMEKTEN ACİZ..."

Türk demokrasisi millete ve onun temsilcilerine onun hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor. Teröriste terörist demekten aciz bu sözde genel başkanını öncelikle CHP'li seçmenin sağduyusuna sonra da aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz. Siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle 83 milyonun huzurunu kaçırmaya çalışanlar karşılarında hukuku bulmaya devam edecektir.

"2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAMIZ ENGELLENEMEYECEK"

Bu mücadele döneminde milletimiz birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde, gerektiğinde canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıktığında önünde hiçbir gücün duramayacağını gördü. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecekler."