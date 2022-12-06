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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kırgız mevkidaşına doğum günü tebriği

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a doğum günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi.
    • 06.12.2022 - 19:10
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kırgız mevkidaşına doğum günü tebriği

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un doğum gününü tebrik etti.

    Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında, Kırgızistan ile ortak dil, din, tarih, kültür ve değerlere dayalı çok yönlü ilişkilerin yeni stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

    Dost ve kardeş ülke vurgusu

    Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dost ve kardeş Kırgızistan ile Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde çok taraflı format başta olmak üzere ikili ve bölgesel düzeyde ilişkileri geliştirmek, böylece karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin tüm alanlarında güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunmak için karşılıklı çaba göstermeye devam edeceklerini aktardığı ifade edildi.

    "Dostluğun asırlardır devam etmesini diliyorum"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Caparov’u doğum gününü tebrik ettiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında, "Kardeş halklarımız arasındaki bağların güçlü kalmasını ve her geçen gün derinleşen ikili ilişkilerimiz sayesinde Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğun asırlardır devam etmesini diliyorum" ifadelerini yer verdiği aktarıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kırgız mevkidaşına doğum günü tebriği #1


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