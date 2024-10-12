Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda tağşiş ve hile yapan firmaları denetim altına alarak teker teker ifşa ediyor.

Yapılan denetimler kapsamında ünlü firma Köfteci Yusuf'a ait iki işletmede domuz etine rastlanmıştı.

Raporun yayınlanması ile toplum tarafından büyük bir tepki gören markanın sahibi Yusuf Akkaş, konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

KÖFTECİ YUSUF İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Arnavutluk ve Sırbistan’daki temaslarını tamamlayarak yurda dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Köfteci Yusuf hakkında gündeme gelen tartışmalarla ilgili ne düşündüğü soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin sorusunu şu cümlelerle yanıtladı:





Türkiye'de 724 bin gıda işletmesi var. Bunlar üretenler, satanlar, dağıtanlar, bunlar her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mutlaka bir kez denetlenir. Bu yıl denetimlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, bir sıkıntı tespit edildiği anda bunları elektronik olarak anlık takip edilebilecek bir hale getirdi.

"YARGI SÜRECİ KESİNLEŞTİĞİNDE DENETİM RAPORU YAYINLANIYOR"

Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara’da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor.

"HERKESİN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI BULUNUYOR"