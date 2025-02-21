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Haber Merkezi

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla 23 Şubat'ta gerçekleştirecek.

Her kongrede olduğu gibi bu kez de parti yönetiminde büyük oranda yenilenme bekleniyor.

İlçe ve il kongreleri geride kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da birçok kongreye katıldı ve partisine önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez büyük kongre öncesi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, yeni sloganı da paylaşarak şöyle dedi:

"YARIM KALAN HİKAYE OLMAYACAK"

Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ"