Koronavirüsle mücadeleye değinen Erdoğan, önlemlerin hazirandan itibaren günlük hayatı rahatlatıcı şekilde esnetileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle AK Parti'nin bayramlaşma programına katıldı.

Erdoğan, 17 Mayıs'a kadar sürecek koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu, yapılan özverilerin karşılığını vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördüklerine dikkat çekti.

KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

Bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umduklarını dile getiren Erdoğan, pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını belirterek, "Bu konudaki detayları Kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız." dedi.

"TEDBİRLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GEVŞETMEYİ PLANLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kontrollü normalleşme değerlendirmesi ViDEO

Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"MECBUR OLMADIĞIMIZ HİÇBİR TEDBİRE BAŞVURMADIK"

"Milletimin şundan emin olmasını istiyorum. Salgının ülkemize sirayet ettiği 2020 Mart ayından beri aldığımız tedbirlerin, özellikle de kısıtlamaların tek amacı 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız.

Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz. Amacımız dünyanın tamamıyla birlikte yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en hasarla, en az kayıpla atlatılabilmesini sağlamaktır. Üretim tarafında bunu başardığımızı memnuniyetle görüyoruz. Sanayi üretimi ve ihracat rakamları her ay yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Kısıtlamalarda etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek, sosyal destekleri ciddi oranda artırdık.

Nitekim uluslararası değerlendirmelerde salgın dönemde vatandaşlarına en yaygın ve etkin sosyal destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz. Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini kriz ikliminin dışında tutabilmiştir."