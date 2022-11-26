Konya'daki hayvan barınağında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzeri görüntülerin tekrar yaşanmaması için tedbirlerin alındığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, son günlerde sosyal medyada hayvanların telef edildiği görüntüler ile gündeme geldi.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından yetkililer hemen devreye girdi.

Barınakta görevli olan Murat B. ile Sefa Ç. gözaltına alınmalarının ardından emniyette işlemlerin tamamlanmasıyla sevk edildikleri Konya Adliyesi’nde tutuklandı.

Konya’da, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gündeminde, vicdanları sızlatan görüntüler vardı.

"Benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde aslında ülkemizin en modern tesisi olan belediyemizin hayvan barınağında orada görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik.

Haklarında hemen adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır.

"Hayvanlar da bize Allah’ın bir emanetidir"

Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah’ın bir emanetidir.

Onlardan elbette istifade edeceğiz. Ama asla zulmetmeyeceğiz. Eziyet etmeyeceğiz. Kötü davranmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Konya'daki hayvan barınağına ilişkin açıklama VİDEO



Peygamber Efendimiz'in yaklaşımından bahsetti

Çok enteresan. Bir gün açık ve net bir köpek cesedi. Peygamberimiz, yanında sahabi ile oradan geçiyorlar. Sahabi, kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber Efendimiz'in şu ifadeleri bize ibreti alemdir.

Diyor ki Allah'ın Resulü, 'dişleri ne kadar güzel.' Nereden nereye... İşte biz, hayvana bu şekilde yaklaşan, bakan bir dinin, bir inancın, bir peygamberin ümmetiyiz.

Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun, sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirmiş bir yönetim olarak başka aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz.

Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan MKYK üyelerim, milletvekili arkadaşlarım, kimse bundan şüphe etmesin."