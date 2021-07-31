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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'daki katliama tepki

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'daki katliama tepki

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki katliama tepki göstererek, "Bu bir vahşettir. 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak." dedi.
    • AA
    • 31.07.2021 - 18:49
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    Konya'nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir eve silahlı saldırı yapılmış, evdeki 7 kişi hayatını kaybetmişti.

    Saldırı sonrası ateşe verilen ev itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliama tepki gösterdi.

    "7 VATANDAŞIMIZIN KANI YERDE KALMAYACAK"

    Erdoğan, "Bu bir vahşettir. 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak." dedi.

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığının tespit edildiğini açıklamıştı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Konya daki katliama tepki #1

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