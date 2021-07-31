Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'daki katliama tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki katliama tepki göstererek, "Bu bir vahşettir. 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak." dedi.

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir eve silahlı saldırı yapılmış, evdeki 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası ateşe verilen ev itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliama tepki gösterdi.

"7 VATANDAŞIMIZIN KANI YERDE KALMAYACAK"

Erdoğan, "Bu bir vahşettir. 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak." dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığının tespit edildiğini açıklamıştı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmıştı.