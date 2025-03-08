Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi sokak köpekleri..

Öyle ki çıkartılan yasaya rağmen bu sorun bir türlü çözülemiyor..

Konya'da yaşanan son olayda sokak köpekleri bir ailenin ocağına daha ateş düşürdü..

Sokak köpekleri, 2 yaşındaki Rana El Selci'ye saldırarak öldürdü..

Yaşanan acı olay sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı..

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir açıklama geldi...

"BÖYLE BİR VAHŞETİN HİÇBİR İZAHI OLAMAZ"

Sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir vahşetin 2025 Türkiyesinde yaşanmasının hiçbir izahı olamaz..



Muhalefetin ve çeteleşmiş kimi yapıların engellemelerine rağmen başıboş köpek sorununu çözmek amacıyla ağustos ayında çıkardığımız yasanın uygulamasının temini içinde kararlı adımlar atıyoruz.

"NE GEREKİYORSA YAPILMASINI TEMİN EDECEĞİZ"

Ancak tedbir alınmadıkça büyüyen bu sorunun çözüm noktasında muhalif-iktidar farketmeden tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor. Maalesef muhalefet cenahında yasaya karşı direnç hala devam ediyor..



Anaların öpüp koklamaya doyamadığı ciğerparelerinin sahipsiz köpekler tarafından katledilmesinin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapılmasını temin edeceğiz.