Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla kongreye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunların daha büyük olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başvurulan yöntemlerin bir mecburiyete bağlı olarak gerçekleştirildiğinin altını çizen Erdoğan, çok önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı VİDEO



"BU GÜNLERİ GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Alınan önlemlere dikkat çeken Erdoğan, "Salgının kontrolden çıkmasının yol açağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak, bu yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz.

Salgının seyrini en kısa sürede belirlediğimiz hedefe indirerek, bu günleri geride bırakacağız.

Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda, önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. " dedi.

KONGRELER ERTELENDİ

Salgının kontrole alındığı döneme kadar kongrelerin de erteleceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık günler gelecek." açıklamasında bulundu.

"SALGIN SONRASI DÜNYADA KENDİMİZE İYİ BİR YER EDİNMEKTE KARARLIYIZ"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devamında şu başlıklar yer aldı:

"Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"

Önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık.

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramaacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler.





"MÜTTEFİKLERİMİZLE DAHA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ HALİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık."