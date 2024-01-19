Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Camii'nde düzenlenen hadis araştırmaları takdim ve icazet töreninin ardından Kur'an okudu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camii'nde düzenlenen “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi”ne katıldı.

Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananları bir kez daha unutmadı.

Törenin ardından Kur'an okudu

"Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz." diyen Erdoğan, icazet alan ve alacak olanlara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konuşmasının ardından Kur'an okudu.

O anlar, camide bulunan vatandaşların kamerasına böyle yansıdı...