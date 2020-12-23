Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Türkçe okutanlara tepki

İBB'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstererek "Bunlara müsade etmeyiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı (EMAV) geçtiğimiz günlerde Şeb-i Arus töreni düzenledi.

Düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif, Türkçe okundu.

Düzenlenen tören birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, konu ile ilgili AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP yönetimini eleştiren Erdoğan, şu ifadelerle tepkisini dile getirdi;

Buldukları her fırsatta tek parti faşizmine dönüyorlar. Bu zihniyet Kuran-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okumak garabetine kalkıştı.

Asıl mesele niçin bu yola başvurulduğu. Tasavvufta 'Edep yahu' kaidesi var. Buna dikkat etmezsen rezil olursun. Bunların da akıbeti budur.

Kuran-ı Kerim'e inanıyorsanız ona gereken hürmeti göstermek zorundasınız.

Eyüp Sultan'da seçim öncesinde kalkıp da bir mihrabiye yerine Kuran-ı Kerim'i önüne açıp, orada Yasin-i Şerif'ten belli bir bölümü, aslına uygun okumak, sana bir şey getirmez. E niye onu da Türkçe okumadın? Onu da Türkçe okusaydın. Bak bakalım millet sana ne değer veriyor.

Hz. Mevlana'nın izinden gidiyorsanız bu yolun geleneklerine saygı göstermek zorundasınız.

Kimsenin inancımıza, kültürümüze, meşrebimize el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Her şey istismar. Ve gereken dersi gereken hesabı sormak suretiyle bunlar alacak. Gereken dersi gereken hesabı sormak suretiyle alacaklar.

Ülkemizi ileriye götürecek her hizmetin başımızın üstünde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine kültürüne yönelik, hiçbir saldırıyı da hoş görmeyiz.

Geçmişte uzunca bir süre ülkemizin enerjisini bu tür konularla heba edenlere aynı oyunları oynamalarına izin vermeyeceğiz.