Biden Başkanlığı'nda BM Genel Kurulu düzeyinde düzenlenen Küresel Koronavirüs Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mücadelede izlediği yöntemi aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden liderliğinde, BM Genel Kurulu kapsamında Küresel Koronavirüs Zirvesi düzenlendi.

Düzenlenen zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video mesaj gönderildi.

İnsanlığın yaklaşık 2 yıldır eşi benzeri görülmemiş bir mücadele verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte dayanışma sergilememiz halinde bu musibetten kurtulacağımızı öğrendik." dedi.

"SAĞLIK MİMARİSİNİN İNŞASINA DAİR HEDEFLERİ İLKESEL OLARAK DESTEKLİYORUZ"

Türkiye'nin salgınla mücadelesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak dünya nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması, bütün ülkelerde test, teşhis, tedavi ve tedbir araç ve imkanlarının güçlendirilmesine ve küresel düzeyde daha iyi bir sağlık mimarisinin inşasına dair hedefleri ilkesel olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE GEREKEN KATKI SAĞLANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte çok sayıda ülkeye ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı olduğunu ve bu hedeflere ulaşma gayretlerine de imkanlar ölçüsünde gereken katkıyı sağlayadığını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Koronavirüs Zirvesi'ne video mesaj VİDEO



"ÜLKELER ARASI GELİR FARKI, SAĞLIĞA ERİŞİME ENGEL OLMAMALI"

Aşıya erişemeyen ülkelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin tanı, tedavi ve kişisel korunma araçlarına erişmesinin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahklaki açıdan zaruridir.

Ülkeler arasındaki gelir farklılıkları aşıya ve sağlık hakkına erşimde engel teşkil etmemelidir. Bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanımanın azami derecede sağlanması hayati önemdedir. Adil, bilimsel ve insani yaklaşım bunu gerektirmektedir." açıklamasında bulundu.

"18 YAŞ ÜSTÜ İKİNCİ DOZDA YÜZDE 70 HEDEFİNE AZ KALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bu anlayışla 159 ülke ve 12 ulsulararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelde ihtiyaç duyulan diğer kritik malzemeleri ulaştırdık. Başka ülkelerden tedarik edilen aşıların bir kısmını talep eden ülkelerle paylaştık.

Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü nüfusumuzda ikinci doz aşılama oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık.

Ayrıca TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı en kısa sürede seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz.

Bundan sonraki süreçte de Küresel Koronavirüs Zirvesi'nin taahhütlerini de göz önünde bulundurarak az ve orta gelirli ülkeler için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.





"YENİ KÜRESEL SALGIN İHTİMAL DEĞİL ZAMAN MESELESİ"

Bu salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı daha sağlam ve hazırlıklı hale getirmek, gelecek nesillere olan borcumuzdur. Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir.

Bu nedenle, tespit edilen noksanlıkların giderilmesi de bir seçenek değil, siyasi bir sorumluluktur. Türkiye, Kovid-19'dan sonra her bakımdan daha güçlü bir dünya için sergilenecek gayret kulvarında yerini almaya hazırdır."