Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürt sorunu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye’de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı ile HDP'den yapılan Kürt sorunu açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan noktayı koydu.

"Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BİZ DİYORUZ Kİ ÜLKEDE ŞU ANDA CUMHUR İTTİFAKU BU İŞİN TEK ÇÖZÜM NOKTASIDIR"

"Bu konuyla eğer biz meşgul olursak yazık olur. Yani İmralı mıdır, değil midir, onların sorunu. Varsın onlar bu şekilde yola devam etsinler; yani HDP midir, şu mudur, bu mudur… Biz diyoruz ki bu ülkede şu anda Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır ve Cumhur İttifakı olarak da biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz. Çünkü bizim şu anda kitabımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var ve bununla da bu yolda devam ediyoruz.

"TÜRKİYE'DE KÜRT SORUNU YOK, BİZ BU İŞİ ÇOKTAN ÇÖZDÜK"

“Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur…” Türkiye’de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik. Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim."