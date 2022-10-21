Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya Lafarge tepkisi

Lafarge'ın terör örgütlerine verdiği desteği Fransızların anlamadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafarge, teröre destek veren kurumlardan bir tanesi, artık her şeyiyle açığa çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmacılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü DAEŞ ile ilişkisi ortaya çıkan Fransız çimento şirketi Lafarge'ye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lafarge'den teröre destek

Lafarge şimdi Fransa'nın en önemli konusu haline geldi diyen Erdoğan, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Lafarge teröre destek veren kurumlar arasına girdi, her şey açığa çıktı. Bu vahşi DEAŞ örgütü kimler tarafından desteklendiği görülüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör destekçilerinde verdiği tepkide, "Aynı tavır diğer terör örgütlerine karşı da sergileniyor, bunu biliyoruz. Ağızlarını her açtıklarında özgürlükten bahsedenler akla ziyan bahanelere sığınarak bu örgütlere sahip çıkıyor. Bu destek madolyonun bir yüzünü oluşturuyor, diğer yüzünde ise İslam düşmanlığı var." diye konuştu.

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"Yalan haberlerinin temeli İslam düşmanlığı"

Yalan haberlerin temelinde İslam düşmanlığının olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yalan haber ve terör örgütlerine verilen destek madalyonun bir yüzünü oluştururken, diğer yüzünde İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı vardır.

"Amaçları İslam düşmanlığını kurumsal hale getirmektedir"



Müslümanların hareket alanları, faşizan düzenlemelerle daraltılmakta, ibadet hürriyetleri kısıtlanmaktadır. Parlamentolar ve hükümetler eliyle yürütülen faaliyetler İslam düşmanlığını kurumsal hale getirmektedir. Medya organları da toplumun bir kesimini karalamaktan uzak durmalıdır." dedi.

Lafarge, 'DEAŞ'a yardım' suçunu kabul edecek MANŞET