Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT tehdidine karşı uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında LGBT sapkınlığına karşı olduğunu bir kez daha yineledi.

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Haber Merkezi

Türkiye, LGBT propagandasına geçit vermiyor...

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGBT tehdidinde karşı ülkeleri uyardı.

"Aile kurumuna saldırılar giderek yoğunlaşıyor" diyen Erdoğan, LGBT sapkınlığına karşı BM'de bir İslamofobiyle mücadele özel temsilcisinin atanması gerektiğini söyledi.

"AİLE TEMELİNE YÖNELİK SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR"

LGBT sapkınlığının son örneğinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Geçen sene bu kürsüde gündeme getirdiğim bir tehlikeye karşı bugün bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum.



Aile temeline yönelik saldırılar giderek yoğunlaşıyor.



2024 Olimpiyat oyunları açısından sergilenen rezalet karşı karşıya kaldığımız tehdidin boyutlarını gözler önüne sermiştir. O kötü sahneler sadece Hristiyan dünyasını değil Müslümanları kutsala saygısı olan herkesi derinden yaralamıştır.

"NE PAHASINA KARŞI OLURSA OLSUN TÜRKİYE MÜCADELE EDECEK"

Bu yıkım projesi karşısında ses çıkaran en ufak tepki gösteren herkes susturulmakta linç kampanyalarının hedefi olmaktadır.



Bu amaçla BM ailenin dostları grubuna üye olduk. Diğer üye ülkelerle dayanışma içinde aileyi, insanı savunmaktan geri durmayacağız.



Ne pahasına karşı olursa olsun Türkiye bu korku iklimine karşı savaşacaktır. Aileyi, fıtratı savunmaktan geri durmayacağız.



Ülkeleri bu mücadeleye omuz vermesini davet ediyorum.

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