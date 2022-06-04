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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS için başarı dileği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.
- Haber Merkezi
- 04.06.2022 - 22:00
Yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına milyonlarca öğrenci ter dökecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınavına girecek öğrenciler için başarı dileği mesajı yayınladı.
Allah zihin açıklığı versin
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.