Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS için başarı dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS için başarı dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.

Yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına milyonlarca öğrenci ter dökecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınavına girecek öğrenciler için başarı dileği mesajı yayınladı.

Allah zihin açıklığı versin

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.