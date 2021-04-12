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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya aşı desteği açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya aşı desteği açıklaması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz koronavirüs aşısını teslim edeceklerini bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.04.2021 - 20:26
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 23:08
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasında yapılan 5 anlaşmanın imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

    "LİBYA'YA 150 BİN DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TESLİM EDECEĞİZ"

    Toplantıda konuşan Erdoğan, Libya hükümetine aşı desteğinde bulunacağımızı belirterek şunları söyledi:

    "Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz koronavirüs aşısı teslim edeceğiz. Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya aşı desteği açıklaması VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Libya ya aşı desteği açıklaması #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Libya ya aşı desteği açıklaması #2

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