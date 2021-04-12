Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz koronavirüs aşısını teslim edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasında yapılan 5 anlaşmanın imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

"LİBYA'YA 150 BİN DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TESLİM EDECEĞİZ"

Toplantıda konuşan Erdoğan, Libya hükümetine aşı desteğinde bulunacağımızı belirterek şunları söyledi:

"Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz koronavirüs aşısı teslim edeceğiz. Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya aşı desteği açıklaması VİDEO