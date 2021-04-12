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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya aşı desteği açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya aşı desteği açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz koronavirüs aşısını teslim edeceklerini bildirdi.
- AA & Ensonhaber
- 12.04.2021 - 20:26
- Güncelleme : 12.04.2021 - 23:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasında yapılan 5 anlaşmanın imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
"LİBYA'YA 150 BİN DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TESLİM EDECEĞİZ"
Toplantıda konuşan Erdoğan, Libya hükümetine aşı desteğinde bulunacağımızı belirterek şunları söyledi:
"Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz koronavirüs aşısı teslim edeceğiz. Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya aşı desteği açıklaması VİDEO