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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü mesajı

    Lozan Barış Antlaşması’nın 99'uncu yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a yüklendi, "Lozan'ın şartlarını aşındırıyorlar" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 14:10
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı mesaj şöyle:

    99 yıllık zaman zarfında...

    "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 99’uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz.

    Lozan Barış Antlaşmasıyla kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan’da kalan Türk azınlığının hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayrıaskeri statüsü teyit edilmiştir.

    Türkiye, imzalanmasından bu yana geçen 99 yılık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması’nın uygulanmasını titizlikle takip etmiştir.

    "Yunanistan antlaşmanın şartlarını bilinçli şekilde aşındırıyor"

    Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Antlaşma’da kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır.

    İyi komşuluk ilişkileri ve Antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir. Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Lozan Antlaşması nın yıl dönümü mesajı #1

    "Bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konum pekinleşiyor"

    Türkiye 2023’e, Lozan Barış Antlaşması’nın ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir.

    Lozan Barış Antlaşması’nın 99’uncu yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum."


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