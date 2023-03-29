Türkiye'den Macaristan'a 'TANAP' desteği Macaristanlı mevkidaşı Novak ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristanlı mevkidaşı Katalin Novak ile bir basın toplantısını düzenledi.

İlk sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'ye yaptıkları yardımlar için teşekkür etti.

Erdoğan konuyla ilgili, "Macar arama kurtarma ekipleri depremin hemen ardından ülkemize intikal etti, özverili çalışmalarında 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Depremdeki destek ve yardımları için teşekkür ediyorum." dedi.

"Doğalgaz verilmesinde her türlü desteğe hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TANAP'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesiyle ilgili konuştu.

Erdoğan, TANAP'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

"Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız." diyen Erdoğan, daha sonra sözü Macaristanlı mevkidaşına bıraktı.

"Türk Akımı'na ihtiyacımız var"

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ise, Türk Akımı'na ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. Türk Akımı'na ihtiyacımız var." Türkiye'den konuyla ilgili desteklerini esirgememesini istedi.

"Macar ekip, özverili çalışmalarında 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

Macar arama kurtarma ekipleri depremin hemen ardından ülkemize intikal etti, özverili çalışmalarında 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Depremdeki destek ve yardımları için teşekkür ediyorum.

"Ticaret hacmimiz geçen sene 3,5 milyar dolara ulaştı"

Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele aldık. 2024 senesini de ortak kültür yılı olarak kutlayacağız. Ticaret hacmimiz geçen sene 3,5 milyar dolara ulaştı. Atılacak adımları birlikte değerlendirdik. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Ayrıca güncel meseleler hakkında da fikir teatrisinde bulunduk.

"Rusya-Ukrayna savaşı"