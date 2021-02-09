Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron'un kendisine yönelik açıklamalarına, Fransa'nın Afrika'da yaptığı sömürüleri ve katliamları hatırlatarak cevap verdi.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Tanıtım öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine yönelik açıklamalarına sert bir dille cevap verdi.

"FRANSA'NIN BAŞINDAKİ ZAT BANA SALDIRIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Senin benimle ne işin var?Sen önce Cezayir'n hesabını ver. Senin büyüklerin Cezayir'de 1 milyon insanı öldürdü onun hesabını ver. Sen önce Ruanda'nın hesabını ver.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Sen önce Cezayir'in hesabını ver VİDEO

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"BİZİM ELLERİMİZDE KAN YOK AMA SİZİN ELİNİZDE VAR"

10 binlerce insanı öldürdünüz. Ama Türk'ün ve Türkiye'nin ne de ecdadımızın geçmişinde böyle bir şey söz konusu değil. Bizim ellerimizde kan yok ama sizin elinizde kan var." ifadelerini kullandı.