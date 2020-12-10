Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Siyaseti öğrenememişsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Meclisi'nin aldığı Dağlık Karabağ kararının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyaset bilmezliğinden kaynaklandığını belirtti.

Dağlık Karabağ zaferini kutlamak için Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı yaptı.

Erdoğan konuşmasında, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ın "devlet olarak tanınmasını" öngören tasarıyı onaylayan Fransa'ya tepki gösterdi.

"SİYASETİ ÖĞRENEMEMİŞSİN"

"Liderlikler çok önemli" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkıp da sen Karabağ'ı kendi Meclisinden geçirdiğin bir kararla burası artık devlettir ve biz burayı bu şekilde tanıdık deme hakkına sahip değilsin. Bunu kalkıp da Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen Macron olarak kalkıyorsun böyle bir şeyi geçirmeye çalışıyorsun. Demek ki siyaseti öğrenememişsin, devlet yönetimini de anlamamış. Nerde nasıl olur bilmiyor. Yarın belki bana kızacak, bu akşam da kızacak, ayrı mesele. Bunu söylemezsek görevimizi yapmış olmayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Macron'a: Siyaseti öğrenememişsin VİDEO