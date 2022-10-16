Amasra’daki patlama sonrası ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavi gördüğü hastaneye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, madencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında, 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı.

4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralı 10 işçinin tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı’ndan hastane ziyareti

Facianın yaşandığı günün ertesinde Bartın’a giderek çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyarete gitti.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane girişinde vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Son durumlarını öğrendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencileri tedavi gördükleri servislerde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

"Umutsuz değiliz, iyi olacaklar"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimleri devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. 6 işçimizden birinin şu an durumu ağır. Doktorlarımız 24 saat yanlarındalar. İnşallah biz de dua edelim. Hastanemiz tüm imkanlara sahip. Umutsuz değiliz, iyi olacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, maden patlamasında yaralananlara ziyaret VİDEO