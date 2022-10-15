Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.880
-1.36%
BTXN Coin
9.65
4.66%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidi ailesine ziyaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidi ailesine ziyaret

    Facia bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayda can veren Selçuk Ayvaz'ın acılı ailesine taziyede bulundu. Ayvaz'ın bir hafta sonra 3'üncü kez baba olacağı öğrenildi.
    • 15.10.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bartın'daki maden ocağı faciası tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

    Yaşanan patlama, 41 işçiyi hayattan kopardı.

    Bakanlar olay akşamı adrese yönelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da yola çıktı.

    Facia bölgesine ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından taziye ziyaretine başladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden sahasındaki incelemesinin ardından Amasra’ya bağlı Uğurlar köyüne geçti.

    Acılı aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ziyaret

    Cumhurbaşkanı, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz’ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.

    Cenaze evine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sabırlar versin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanarak, acılı annenin elini öptü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.

    Önümüzdeki hafta bebeği doğacak

    Madenci Ayvaz’ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz’ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan maden şehidi ailesine ziyaret #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan maden şehidi ailesine ziyaret #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan maden şehidi ailesine ziyaret #3


    Jurgen Klopp'tan Erling Haaland'a övgü
    Dünyadan futbol

    Jurgen Klopp'tan Erling Haaland'a övgü

    Minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı
    3. Sayfa

    Minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı

    Fenerbahçe'de yerlilere Avrupa - Süper Lig fark etmiyor
    Futbol

    Fenerbahçe'de yerlilere Avrupa - Süper Lig fark etmiyor

    Görüş Bildir