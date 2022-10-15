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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidi ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidi ailesine ziyaret
- 15.10.2022 - 17:40
- Güncelleme : 15.10.2022 - 18:01
Bartın'daki maden ocağı faciası tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Yaşanan patlama, 41 işçiyi hayattan kopardı.
Bakanlar olay akşamı adrese yönelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da yola çıktı.
Facia bölgesine ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından taziye ziyaretine başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden sahasındaki incelemesinin ardından Amasra’ya bağlı Uğurlar köyüne geçti.
Acılı aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ziyaret
Cumhurbaşkanı, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz’ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.
Cenaze evine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sabırlar versin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanarak, acılı annenin elini öptü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.
Önümüzdeki hafta bebeği doğacak
Madenci Ayvaz’ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz’ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.