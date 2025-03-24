Haber Merkezi

Kabine toplantısı sonrası kameralarına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde muhalefetin yarattığı kaos vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraçhane'deki İmamoğlu protestolarında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın polisin Doğu'daki tavrı ile İstanbul'daki tavrını karşılaştırmasına dikkat çekti.

Nevruz kutlamalarında pamuk şeker ikram eden polislerin İstanbul'da da pamuk şeker dağıtmasını istediğini söyleyen Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"POLİSİN ÇOCUKLARA PAMUK ŞEKER İKRAM ETMESİN DİLLERİNE DOLUYORLAR"

Bakıyorsunuz polisimizin ücretini ödeyerek pamuk şekeri çocuklara verilmesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiri meselesi yapılıyor. Sokak teröristlerine kucak açanlar polisin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyor.

"POLİSE ASİT ATILMASINDA SORUN YOK AMA ŞEKER DAĞITILMASI RAHATSIZ EDİYOR"

Daha düne kadar şehir şehir oy dilenenler utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise asit atılması ile balta ile saldırılması ile bir sorunları yok. Milletin malının mülkünün yağmalanması ile bir sıkıntıları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesi ile meseleleri yok. Ama pamuk şeker dağıtılması rahatsız ediyor.

"BU FAŞİZAN DİL MİLLET KARŞISINDA HER ZAMAN KAYBETMİŞTİR"

Bu tutarsızlığın, büyük çelişkinin milletimiz ve özellikle Kürt kardeşlerimizce not edildiği kanaatindeyim. Bu faşizan dil millet karşısında her zaman kaybetmiştir, bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça bu tür hezeyanlara anlaşılan daha çok şahit olacağız.

İLGİLİ HABER İmamoğlu için sokağa çıkan eylemciler, cami duvarında içki içti