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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Markar Esayan için başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayımladı.
    • AA
    • 16.10.2020 - 21:43
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Markar Esayan için başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için başsağlığı diledi.

    Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir mesaj yayınladı.

    "YAPTIĞI KATKILARI UNUTMAYACAĞIZ"

    Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini dile getiren Erdoğan "AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

    Paylaşımda, Markar Esayan'ın fotoğrafına da yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Markar Esayan için başsağlığı mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Markar Esayan için başsağlığı mesajı #2

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