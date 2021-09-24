Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maske konusunda taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazının kılınmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin kendisine, “Delta varyantına bağlantılı olarak son zamanlarda vaka artışları görülüyor. Okulların açılması ile çocuklarda da görülmeye başladı. Bu konuya ilişkin ek tedbirler gündeme gelir mi değerlendirmeniz nedir?” sorusunu yöneltmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konunun Bilim Kurulu’nun ilgi alanında olduğunu belirtti.

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda tedbirlerden taviz verilmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kaydetti.

"Yeni tedbirler benim ilgi alanımdan öte, bu Bilim Kurulu’nun ilgi alanı. Dün bakanımla da yaptığım görüşmede, başta maske olmak üzere bunlardan taviz veremeyiz diyor. Bundan taviz veremeyiz dediğine göre de demek ki Bilim Kurulu’nun maske konusunda bir hassasiyeti var. Ve bunun da kapalı mekanlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Vefatla birlikte de vakaların asgariye inmesi bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz ile olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maske açıklaması VİDEO



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