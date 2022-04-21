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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mavi Vatan 2022 Tatbikatı' için tebrik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanması dolayısıyla ilgili kişi ve kurumları tebrik etti.
    • 21.04.2022 - 19:27
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mavi Vatan 2022 Tatbikatı' için tebrik

    Stratejik önem taşıyan denizlerde tatbikat çalışmalarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan 2022 Tatbikatı'nı gerçekleştirdi.

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 122 gemi, 41 hava vasıtası ile gerçekleşen tatbikat, Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de 12 bin personelin katılımıyla gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanması dolayısıyla ilgili kişi ve kurumları tebrik etti.

    Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "11 Nisan’dan beri devam eden Mavi Vatan-2022 tatbikatını başarıyla neticelendiren Deniz, Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın kahraman mensuplarını yürekten tebrik ediyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mavi Vatan 2022 Tatbikatı için tebrik #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mavi Vatan 2022 Tatbikatı için tebrik #2


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