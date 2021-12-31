Euro
15.0997
1.16%
Dolar
13.2797
0.74%
Altın
778.5580
1.30%
Borsa
1,857.65
-0.32%
Bitcoin
636.532
3.06%
BTXN Coin
35.53
-2.95%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'in yeni yıl kutlaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev uçuşuna katılan Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline hitap etti, yeni yıllarını kutladı.
    • AA
    • 31.12.2021 - 18:15
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 18:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'in yeni yıl kutlaması

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Güney" isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı.

    Ege'de, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleşen uçuş kapsamında Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    ERDOĞAN'DAN MEHMETÇİK'E YENİ YIL TEBRİĞİ

    Akar, Doğu Akdeniz semalarındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz/telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına seslenen Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti. Başarıların 2022'de de devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'in yeni yıl kutlaması VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mehmetçik in yeni yıl kutlaması #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mehmetçik in yeni yıl kutlaması #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mehmetçik in yeni yıl kutlaması #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mehmetçik in yeni yıl kutlaması #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir