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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Yüksekova'daki 3.Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikle orucunu açtı.
    • 13.04.2022 - 21:46
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 21:55
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    Ramazan dolayısıyla iftar programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova'ya gitti.

    Mehmetçikle iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    AA'da yer alan habere göre, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftar yaptı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftar yaptı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftar yaptı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçikle iftar yaptı #5

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