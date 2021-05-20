Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesi üzerine 250 bin liralık tazminat davası açtı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çirkin söylemlere yer vermişti.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu benzetmesi yapmıştı.

Erdoğan, Akşener'in sözlerine sert bir dille yanıt vererek "Beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaştı." ifadesini kullanmıştı.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Bugün ise Erdoğan'ın avukatları harekete geçti. Avukat Hüseyin Aydın tarafından, Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.