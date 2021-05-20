Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e dava

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e dava

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesi üzerine 250 bin liralık tazminat davası açtı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.05.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çirkin söylemlere yer vermişti.

    Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu benzetmesi yapmıştı.

    Erdoğan, Akşener'in sözlerine sert bir dille yanıt vererek "Beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaştı." ifadesini kullanmıştı.

    250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

    Bugün ise Erdoğan'ın avukatları harekete geçti. Avukat Hüseyin Aydın tarafından, Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir