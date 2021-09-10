Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e Fatih benzetmesi tepkisi

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in İmamoğlu için kullandığı ifadeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tepki gördü. Erdoğan, "Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği sözler vardı.

AKŞENER'İN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yenikapı'da düzenlenen etkinlikte, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi." ifadesini kullanmıştı.

Kahramanmaraş'ta katıldığı programda konuşan Erdoğan, "Meral Hanım, sen kimi kime benzetiyorsun?" sorusunu yöneltti.

"FATİH'İN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORLAR"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için kalkıp bunu Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Duvarlara yazdılar, Taksim olaylarında Başbakanlık konutumuzun hemen karşısında duvara yazdıkları şuydu: 'Zulüm 1453'te başladı.'

"FATİH KİM, SİZLER KİM"

Meral Hanım, sen kimi kime benzetiyorsun? 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla beraber aynı yolda yürüyorsun.

Gezi Parkı olaylarında Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Sizin birbirinizden farkınız yok. Fatih kim, sizler kim."