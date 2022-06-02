Meral Akşener'in uzay çalışmalarına yönelik alaycı sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların böyle işlere vizyonu yetmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni’ne katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uzay çalışmalarına yönelik adımlarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Uzay alanında en ön saflarda yer alma konusundaki kararlılığı vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantısında uzaya yönelik alaycı sözlerine de cevap verdi.

Meral Akşener’in “Bir de başımıza uzay macerası çıktı. Yeryüzündeki her şeyi hallettiler, bir de uzaya gideceklermiş.” ifadelerine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların böyle işlere vizyonu yetmez." dedi.

"Bunlar bırakın uzaya insan ya da roket göndermeyi, gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz Milli Uzay Programı kapsamında, 2023 yılında bir Türk vatandaşını bilim misyonu ile uzaya göndereceğimizi daha önce ilan etmiştik.

Bu açıklamamızdan sonra başvuruların yapıldığı web sitesi 5 milyondan fazla görüntülenme alırken, 35 bin kişi de sisteme kaydoldu. Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek.

Bu milli göreve oldukça yoğun ilgi gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Uzay misyonunu küçümseyenlere, aklınca alay edenlere de rastlıyoruz.

Hatta biri çıkmış her şey bitti, imdi sıra uzaya mı geldi diyor. Tabii bunların böyle işlere vizyonu yetmez. Bunlar bırakın uzaya insan ya da roket göndermeyi, gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e uzay cevabı VİDEO

"Dün insansız hava araçlarıyla da alay ediyorlardı"

Çünkü bunlar dün insansız hava araçlarıyla da alay ediyorlardı. Bizim insansız hava aracımız var mı? Var. Bizim SİHA’Larımız var mı? Var. Akıncımız var mı? Var.

Şu anda üretime yetiştiremiyorlar böyle bir konumdayız. Mühimmatlarını da artık biz yapıyoruz.

"Biz uzay yarışında olacağız hem de en ön saflarda yer alacağız"

Sevgili gençler, göreve geldiğimizde Türkiye’nin savunma sanayiindeki oranı neydi biliyor musunuz? Yüzde 20 yerliydi. Ama şimdi yüzde 80 yerli. Yoksa, gideceksin birilerinin kapısına, ne olur bana insansız hava aracı verir misin…

Bir uzay yarışında neler yapılabileceğini inşallah ortaya koyuyoruz. Sevgili gençler, biz uzay yarışında olacağız. Hem de en ön saflarda yer alacağız.

Bu yarışı da öyle köhnemiş müptezel ilkel zihniyetlerle değil, sizler gibi gözü uzayda olan pırıl pırıl gençlerimizle, TEKNOFEST kuşağı ile kazanacağız."