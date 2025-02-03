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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve eski futbolcu Mesut Özil de eşlik etti.

"MESUT OĞLUM SEN DE ÇOK UTANGAÇSIN"

Kurdele kesimi esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mesut Özil arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özil'in çok utangaç olduğunu söyledi.

"BIRAKACAĞIM İNŞALLAH"

Cumhurbaşkanı Erdoğan o anda, "Mesut geç şöyle. Ulan oğlum sen de çok utangaçsın." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in ise, "Bırakacağım inşallah" yanıtını verdiği görüldü.

Öte yandan Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğiyle biliniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEĞİYLE BİLİNİYOR

Yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya gezisi sırasında kendisini ziyaret eden Özil, Alman medyası tarafından adeta linç edilmişti.

Özil, daha sonra Almanya Milli Takımı'nın formasını giymeyeceğini açıklamış ve futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra temelli olarak Türkiye'ye taşınmıştı.

2019'da hayatını Amine Gülşe ile birleştiren Özil'in nikah şahitleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmuştu.