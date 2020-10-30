Taksim Camii'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz için taziye mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hayatını kaybeden eski Başbakan ve eski ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz için taziye dileklerini iletti.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Kanser tedavisi gören Mesut Yılmaz'la aynı zamanda hemşehrisi olmasıyla da bağı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de gerek başbakan olarak gerek dışişleri bakanı olarak gerek kültür ve turizm bakanı olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı.

Aynı zamanda tabii hemşehrim, bundan dolayı da bir hukukumuz var.

Sağ olsun tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreçler içerisinde katılma erdemini göstermişti. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var.

Ben tüm ailesine başta eşi olmak üzere başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz için taziye mesajı VİDEO



EŞİNE TAZİYE TELEFONU AÇTI

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz'ın defin işlemleriyle ilgili olarak, "Şu anda tabii henüz ne zaman defnedilecek onun kararı verilmemişti ben görüştüğümde.

İki yer üzerinde durduklarını söylediler. Bir Marmara İlahiyat bir diğeri de Çamlıca Camii üzerinde duruyoruz dediler, kararı kesin vermediklerini söylediler." dedi.