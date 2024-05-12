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Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Gazoz'u tebrik etti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Başarılarının devamını diliyorum"
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum.
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum.
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