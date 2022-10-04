Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

"Yolumuzu aydınlatan alimlerimizi ariflerimizi hürmetle ve tazimle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Asırlardır ilimle irfanla hikmetle yolumuzu aydınlatan alimlerimizi ariflerimizi hürmetle ve tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Şair şöyle diyor: 'Muhammed'den muhabbet oldu hasıl Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl'

"Peygamber Efendimize duyduğumuz derin muhabbet sanatımızda kendini gösterir"



Ülkemizin ve islam coğrafyasının farklı bölgelerinden Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılan Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Peygamber Efendimize duyduğumuz derin muhabbet sanatımızda kendini gösterir.

"Bu millet ezanına sahip çıktı"



Bir zamanlar birileri ezanı Türkçeleştirerek o şekilde söylemedi mi. Ama daha sonra aslına rücu etti. Allah'u ekber nidaları yükselmeye başladı. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Zannetiler ki susturabilecekler. Bu millet ezanına sahip çıktı.

"Biz Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir binanın tuğlaları olarak biliriz"



Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa gönlümüz oradadır. O kardeşlerimizin sevinciyle sevinir kederiyle kederleniriz. Filistinli çocuğun gözyaşı, Afrikalı annenin feryadı bizi yararlar. Biz Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Somali'den Libya'ya Pakistan'dan Ukrayna'ya kadar nerede kanayan bir yara varsa durdurmak için çabalıyoruz. Zalimin karşısında dim dik durmayı görev biliyoruz.

"Dünya beşten büyüktür derken inancımızın bize emrettiği anlayışı ifade ediyoruz"



Mazlumlara yardımda dünyada bir numarayız. Öyle Amerika falan zannetmeyin. Dünya beşten büyüktür derken inancımızın bize emrettiği anlayışı ifade ediyoruz. Türkiye denilince akla ekonomisi, askeri kabileyetleri yanında vicdanıyla da öne çıkan bir ülke geliyor.

Yunanistan'a tepki

Yunanistan'ın başbakanı çıkmış Amerika'dan yardım istiyor. Ne için, Türkiye'ye karşı kullanmak için. Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız.

Aile kavramının öneminin altını çizdi

Toplumun temel yapı taşı olan aile müessesi tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar saldırı altında. Bizim aile yapımızı şu anda tehdit etmeye çalışıyorlar. Milletleri millet yapan güçlü ailedir."



Ayrıntılar gelecek...