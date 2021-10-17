Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı.

"TÜM İNSANLIK İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI..."

Cumhurbaşkanı, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.