Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Mevlid Kandili mesajı yayınladı.
Mevlid Kandili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.
Mevlid-i Nebi Haftası programına mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programına yazılı mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Mevlid’in ülkemiz, milletimiz ve cümle Ümmet-i Muhammed için hayırlara vesile olmasını, manevi bir uyanışa, yeni bir dirilişe kapı aralamasını Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbime, bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Veladet-i Nebi'ye daha ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyorum. ‘Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’ münasebetiyle siz kardeşlerimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamanın bahtiyarlığı içerisindeyim.
Milletin evini teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Bu sene ‘Peygamberimiz, İman ve İstikamet’ teması altında icra
edilecek Mevlid-i Nebi Haftası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Programların icrasında görev alacak müftülerimize, vaizlerimize,
imamlarımıza, müezzinlerimize, Kur’an kursu öğreticilerimizin her birine
şimdiden şükranlarımı sunuyorum.
Hazreti Peygamberi, ehlibeytini, ashabını bir kez daha salat ve selam
ile yad ediyor, Rabbim’den hepimizi onun şefaatine nail eylemişini, ruzi
mahşerde sancağı altında gölgelenenlerden olmasını niyaz ediyor.
Rabbim, bu mübarek geceyi hakkıyla, layıkıyla, manası ve ehemmiyetine
uygun bir şekilde idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Mevla, bizi
Hazreti Nebi’nin kutlu yolundan ayırmasın. Bu dua ve temennilerle
teşrifleriniz için sizlere tekrar teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.”