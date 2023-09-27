Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı

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Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Mevlid Kandili mesajı yayınladı.

Mevlid Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mevlid-i Nebi Haftası programına mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programına yazılı mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Mevlid’in ülkemiz, milletimiz ve cümle Ümmet-i Muhammed için hayırlara vesile olmasını, manevi bir uyanışa, yeni bir dirilişe kapı aralamasını Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbime, bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Veladet-i Nebi'ye daha ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyorum. ‘Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’ münasebetiyle siz kardeşlerimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamanın bahtiyarlığı içerisindeyim.



Milletin evini teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür

ediyorum. Bu sene ‘Peygamberimiz, İman ve İstikamet’ teması altında icra

edilecek Mevlid-i Nebi Haftası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Programların icrasında görev alacak müftülerimize, vaizlerimize,

imamlarımıza, müezzinlerimize, Kur’an kursu öğreticilerimizin her birine

şimdiden şükranlarımı sunuyorum.



Hazreti Peygamberi, ehlibeytini, ashabını bir kez daha salat ve selam

ile yad ediyor, Rabbim’den hepimizi onun şefaatine nail eylemişini, ruzi

mahşerde sancağı altında gölgelenenlerden olmasını niyaz ediyor.

Rabbim, bu mübarek geceyi hakkıyla, layıkıyla, manası ve ehemmiyetine

uygun bir şekilde idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Mevla, bizi

Hazreti Nebi’nin kutlu yolundan ayırmasın. Bu dua ve temennilerle

teşrifleriniz için sizlere tekrar teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve

saygıyla selamlıyorum.”