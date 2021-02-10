Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i "Haddini bil" diyerek uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e cevap verdi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, bu konuda oldukça sert bir dil kullandı.

Miçotakis'in meydan okuduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çıkışın iki ülke arasındaki diplomasi masasına tekme olduğunu söyledi ardından da Yunan tarafına uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Miçotakis meydan okuyor. Sen meydan okuyunca biz seninle nasıl bir araya gelelim. Sen haddini bileceksin. Bana meydan okuma, haddini bil. Biz masadaydık, sen masayı tekmeledin. Adalarda yaptıklarımız ortada. Neyinize güveniyoruz. Bir yerlerden size destek gelecek. Eğer buna güveniyorsanız, nereden nereye gelirse gelsin; Türkiye dimdik ayaktadır. Gereğini de gerektiği zaman yapmasını bilir.

ÇILGIN TÜRKLER'İ İYİ TANIYACAKSINIZ

Miçotakis'e bir şey daha hatırlatıyorum... O güvendiğin dağlara kar yağdı kar.. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksınız..

FEDERASYON DİYE BİR ŞEY YOK

Kıbrıs meselesi çözüm odaklı bir anlayışla ele alınmalıdır. Kıbrıs'ta konuşulabilecek tek konu iki devletli çözümdür. Geçmişinden gölgesinde kalmadan geçmişten ders çıkararak Ada'da barışın hakim olacağı geleceği böyle inşa edebileceğimizi inanıyoruz. Aksi takdirde herkes işine bakacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksın VİDEO