AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde partililere seslenen Erdoğan, "Vazifemizi bir kenara bırakıp kendi hesaplarımıza düştüğümüz gün bu partinin misyonu bitmiş demektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada partililere önemli uyarılarda bulunan Erdoğan, "Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Samimiyetle, ihlasla, gayretle ülkenin çıkarları, milletin beklentilerini karşıladığımız sürece bu kredi devam eder." diye konuştu.

"YÜZ ÇEVİRDİĞİMİZ GÜN..."

Erdoğan, "Milletten yüz çevirdiğimiz ve vazifemizi bir kenara bırakıp kendi hesaplarımıza düştüğümüz gün bu partinin misyonu bitmiş demektir." dedi.

AK Parti'nin milletin umudu olmayı sürdüreceğini dile getiren Erdoğan, "En az 1 asır önce yaşadığımız dönem kadar kritik bir süreçten geçiyoruz. Tüm şer senaryolar tedavüle sokuldu. AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur, istikametini millet belirlemiştir. Bundan sonra da yine milletimizle yol yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MİLLETLE KOPUK YÖNETİCİLER ASLA OLAMAZ"

"AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti kaybederse, Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Milletle kopuk yöneticiler asla olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'millet ile bağınızı koparmayın' uyarısı VİDEO





"TÜRKİYE'NİN 2023'E ULAŞMA MECBURİYETİ GEREKLİ HALE GELMİŞTİR"

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Tekirdağ, 2019 seçimlerinde büyükşehirde yüzde 44'e ulaştı ama yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki seçimde gayretimizi artırarak yüzde 50'nin üzerine çıkacağız. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir.

Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak, bu hedefleri hayata geçirmek bizim görevimizdir. Bizden sonraki nesillere 2053 vizyonu bırakacağız. Kongremizden sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız.





Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz, gençlik yıllarımızda birlikte siyaset yaptığımız ağabeyimizdi. Hayrabolulu olarak ağabeyimizin ismi yakışır dedik. Bize bu büyüklerimizi unutturmamak yakışır. Bu hastaneyle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girecek.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını bu fotoğraf anlatıyor. Bir tarafta kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve ötesinde düşmanlarımıza korku salacak bir Türkiye var, diğer yandan okullarıyla, şehir hastaneleriyle, enerji projeleriyle bir Türkiye var. Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgede ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var."