Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'nın Öcalan'a özgürlük vaadine tepki Muhalefetin tutuklu olan Demirtaş, Kavala ve Öcalan'a özgürlük vaatleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan "Bizim kitabımızda öyle bir şey yok" dedi.

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Türkiye'nin en önemli gündem maddesi: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri..

Pusulada yer alacak isimlerin netleşmesinin ardından partilerin milletvekili aday listeleri de belli oldu..

Böylelikle siyaset arenasında heyecan bir kez daha arttı.

Bu süreçte parti liderleri televizyon ekranlarında, sosyal medyada ve meydanlarda 14 Mayıs'a yönelik demeçler vermeye başladı.

CHP Lideri ve Milleti İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu millet buluşmalarını yürütürken, AK Parti'de ise büyük bir coşkuyla milletvekili adayları tanıtıldı.

Muhalefetin tutuklu isimlere özgürlük vaadi

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği son günlerde, muhalefet cephesinin vaatleri ise dikkat çekiyor.

En çok dikkat çeken ise HDP'ye masada yer açılmasının ardından tutuklu bulunan Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan gibi isimlere özgürlük verileceği vaadi oldu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki

CNN Türk- Kanal D ortak canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Hande Fırat'ın "Öcalan'a özgürlük söz konusu olabilir mi bu ülkede" sorusu üzerine muhalefetin Öcalan'a özgürlük vaadiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kitabımızda böyle bir şey yok"

Bunu AK Parti olarak bize soruyorsanız böyle bir şey olamaz. Ana muhalefete sorarsanız, ana muhalefet bunu zaten açıkladı. Ana muhalefet terörist başı ile ilgili hem Selo ile ilgili açıkladı. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok.



Yani bunca insanı öldüreceksin, bunca insanın kanına gireceksin. Ondan sonra da kalkıp buna özgürlük diyeceksin. Öyle bir şey olabilir mi?!

"Siyasi partilerin terör örgütlerinin kucağına düşmesi utanç verici"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz eskiden beri HDP'yi terör örgütünün uzantısı olarak gördüğümüzü söyledik söylüyoruz. Şu an terör örgütüne müzahir parti cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı ve masada 7. ortak olduğunu ilan etti. Terör örgütleri bu açıklamaları yaparken CHP ne yapıyor? Kandil'den terör örgütüne destek gelirken, acaba CHP yöneticilerinden biri çıkıp PKK'yı HDP'yi eleştirdiğini gördünüz mü? Masanın etrafındakilerden bir ses çıktığını gördünüz mü? Türkiye'nin muhalefet partilerinin durumu içler acısı. Terör örgütlerinden medet umar haline geldiler.



Siyasi partilerin terör örgütlerinin kucağına düşmesi utanç verici. Kandil'den destek alıp 14 Mayıs'a hazırlanacaksın. Milletim bu oyunu bozar. CHP'ye gerçekten gönül vermiş vatandaşlarım partilerini terör sevicilerinden elinden kurtaracak.

"HDP ile pazarlık yapıldı ama bunu kendi partisi dahi bilmiyor"

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kapalı kapılar arkasında pazarlık yaptığına da değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: