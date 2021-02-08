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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba gününü bekleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü Millete Sesleniş konuşması yapacağını ve bu konuşmanın özellikle izlenilmesi yönünde tavsiyede bulundu.
- AA
- 08.02.2021 - 14:50
- Güncelleme : 08.02.2021 - 15:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
Kameraların karşısına geçerek gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, önümüzdeki çarşamba günü güzel haberler vereceğinin de müjdesini verdi.
BİRÇOK GÜZELLİKLERİ TAKDİM EDECEĞİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi çarşamba günü yapacağı Millete Sesleniş konuşmasını herkese ısrarla izlemesini tavsiye ederek şu ifadeleri kullandı;
"Buradan sesleniyorum; çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba gününü bekleyin ViDEO