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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine sahada olun talimatı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine sahada olun talimatı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya geldiği milletvekillerine sürekli sahada olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 09:41
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez'inde milletvekilleri ile bir araya geldi.

    57 MİLLETVEKİLİ KATILDI

    57 AK Partili milletvekilinin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı birçok ismi dinleme fırsatı buldu.

    Milletvekillerinden aktarılan sorunları tek tek dinleyen ve hepsini not alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözümler için söz verdi.

    Erdoğan, milletvekillerine uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan milletvekillerine sahada olun talimatı #1

    VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİN

    Geçtiğimiz günlerde, "Artık yeni bir dönem başladı. Arkadaşlar sahada olacağız. 2023 seçimlerine kadar hepimiz sahaya çıkacağız. Sahada olacağız. Artık masada oturmak yok" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine de bu uyarıyı hatırlattı.

    Erdoğan, milletvekillerine "Sahada olun. Kılcal damarlara ulaşacak kadar vatandaşın ayağına gidin" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan milletvekillerine sahada olun talimatı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan milletvekillerine sahada olun talimatı #3

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