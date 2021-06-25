Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine sahada olun talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir araya geldiği milletvekillerine sürekli sahada olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez'inde milletvekilleri ile bir araya geldi.

57 MİLLETVEKİLİ KATILDI

57 AK Partili milletvekilinin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı birçok ismi dinleme fırsatı buldu.

Milletvekillerinden aktarılan sorunları tek tek dinleyen ve hepsini not alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözümler için söz verdi.

Erdoğan, milletvekillerine uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİN

Geçtiğimiz günlerde, "Artık yeni bir dönem başladı. Arkadaşlar sahada olacağız. 2023 seçimlerine kadar hepimiz sahaya çıkacağız. Sahada olacağız. Artık masada oturmak yok" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine de bu uyarıyı hatırlattı.

Erdoğan, milletvekillerine "Sahada olun. Kılcal damarlara ulaşacak kadar vatandaşın ayağına gidin" dedi.